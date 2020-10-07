Защита Никулина, получившего срок за киберпреступления в США, подала апелляцию на приговор

Защита россиянина Евгения Никулина, которого приговорили в США к более чем семи годам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, подала апелляцию на приговор. Об этом следует из уведомления в Девятый окружной апелляционный суд в Калифорнии, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Никулин был приговорен судом в Сан-Франциско к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу более чем 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете.

В 2016 году чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге. Россиянин обвинялся американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов. По версии обвинения, мужчина украл около 117 миллионов имен пользователей и паролей.