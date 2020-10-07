Жена заразившегося коронавирусом Порошенко рассказала об ухудшении его состояния

У заразившегося коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко ухудшилось состояние. Об этом сообщила его супруга Мария.

«У него (Петра Порошенко. - Прим. ред.) двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения», - заявила женщина в интервью изданию «Соромно».

Мария Порошенко также рассказала, что у ее супруга ухудшилось состояние крови, которая стала настолько густой, что врачи даже не могут взять ее на анализ.

COVID-19 нашли и у дочери Петра Порошенко Евгении. По словам жены бывшего украинского лидера, их ребенок переносит болезнь легче: у девушки случаются вспышки температуры, однако их легко снимают жаропонижающими средствами.

О том, что Порошенко заразился коронавирусом, он сообщил 29 сентября. Тогда врачи предписали ему лечиться дома, однако позже, 3 октября, стало известно о госпитализации экс-президента.