Папа в декрете: в Госдуме предложили меры поддержки для ухаживающих за детьми отцов

В Госдуме предложили уравнять отцов в правах с матерями, предоставив им право получать профобразование или проходить курсы повышения квалификации во время декрета. Об этом сообщают «Известия».

Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», такая преференция пока доступна только женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», - сказала изданию член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Минтруде РФ не ведут отдельную статистику по половой принадлежности уходящих в декрет родителей, однако, по мнению экспертов, в стране ухаживающих за маленькими детьми отцов не более 2%. При этом они отмечают, что количество таких мужчин неважно и им также необходимо оказывать поддержку и облегчать возвращение на рынок труда.