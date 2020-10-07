Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе, где не утихают боевые действия. Российский лидер подчеркнул, что Москва настаивает на скорейшем прекращении огня.

«Люди гибнут, Москва надеется, что конфликт будет прекращен в ближайшее время», - заявил Путин.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.