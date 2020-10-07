Врач назвал причины снижения числа бессимптомных пациентов с COVID-19

Увеличение общего числа инфицированных коронавирусной инфекцией в России привело к значительному сокращению пациентов с бессимптомным течением COVID-19.

В этом уверен глава отделения микробиологических латентных инфекций института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Случаев бессимптомного течения коронавируса стало меньше из-за того, что стало больше заражающей дозы. Повысилось число больных, и люди ведут себя безответственно», - сказал Зуев в беседе с РИА Новости.

Тем не менее, по мнению медицинского эксперта, ужесточать существующие из-за пандемии ограничения не нужно. Зуев призвал сначала дождаться результатов уже введенных мер.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 11 615 выявленных пациентов с COVID-19 за сутки. Всего в России зарегистрировано 1,2 миллиона инфицированных.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мэр Москвы Сергей Собянин был вынужден ввести некоторые ограничения, суть которых он разъяснил на своем официальном сайте.

Медики и власти призывают граждан соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и по возможности оставаться дома. Особенно это касается школьников, у которых сейчас каникулы, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.