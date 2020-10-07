Ученые выяснили, что организм человека воспринимает только два времени года

Американские исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета доказали, что человеческий организм осознает всего два времени года.

Участниками эксперимента стали 105 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Почти половина из них были инсулинорезистентными, то есть неспособными нормально перерабатывать глюкозу. Все испытуемые сдавали кровь на анализ четыре раза в год, чтобы ученые могли оценить состояние их иммунитета, сердечно-сосудистое здоровье, обмен веществ и прочие факторы.

Как сообщается на портале Stanford Medicine, в результате эксперимента выяснилось, что организм человека перестраивается два раза в год. Анализ молекулярных данных показал более 1 000 изменений. Вследствие чего ученые сделали вывод, что сдвиг происходит поздней весной или ранним летом и поздней осенью или ранней зимой.

Ученые обнаружили, что в начале зимы увеличивается риск гипертонических заболеваний, в то время как к концу весны в организме человека наиболее часто начинают происходить воспалительные процессы. Полученные сведения помогут врачам в более точном подборе лечения в зависимости от реакции организма.