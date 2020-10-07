Башар Асад заявил о намерении запросить российскую вакцину от COVID-19

Официальный Дамаск намерен провести переговоры с Москвой по поводу поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад.

«Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию», - цитирует Асада РИА Новости.

Говоря о возможных объемах поставок, президент Сирии отметил, что это будет зависеть от доступного количества инновационного лекарственного препарата.

«Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии. Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна», - добавил президент республики.

О том, что первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России 11 августа, сообщил президент Владимир Путин. Лекарственный препарат разработан Минобороны РФ и центром имени Гамалеи.

Накануне глава государства призвал наладить промышленное производство вакцины, которая в настоящее время проходит очередную стадию клинических испытаний в России и за рубежом.