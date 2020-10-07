Путин назвал большим событием для России успешное испытание ракеты «Циркон»

Работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и ее успешное испытание являются большим событием для России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также поздравил всех причастных к работе над «Цирконом». Отдельно он поблагодарил руководителя Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение Российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор», - сказал Путин на встрече с Герасимовым, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент при этом подчеркнул, что за работой над «Цирконом» стоит огромный труд российских ученых, конструкторов, талантливых рабочих и военных специалистов.