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Собянин разъяснил указ о введении ограничений из-за COVID-19

Ян Брацкий
10:18 07.10.2020
Столичный градоначальник отметил необходимость самоизоляции на период пандемии коронавируса пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Собянин разъяснил указ о введении ограничений из-за COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил свой указ о введении новых ограничений в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С его слов, контроль соблюдения требований о переводе части сотрудников на удаленный режим работы возложен на Объединение административно-технических инспекций.

«Сотрудники ОАТИ будут реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на дистанционный режим работы. Они же будут проводить выборочные проверки», - заявил Собянин на своем официальном сайте.

Магазины и предприятия бытовых услуг Москвы имеют полное право отказать в обслуживании посетителям без защитных медицинских масок и перчаток в условиях режима повышенной готовности.

Градоначальник добавил, что администрации торговых точек должны требовать от таких покупателей покинуть территорию организации.

«Согласно информации Роспотребнадзора, требования использовать маску и перчатки в магазинах в условиях пандемии не являются нарушением прав потребителей», - уточнил мэр.

Штраф за отказ надеть средство индивидуальной защиты составляет четыре тысячи рублей, отметил он. Административные протоколы в таких случаях составляются по статье 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками полиции.

Вместе с тем посетители магазинов, продавцы которых игнорируют масочный режим, вправе подать на них жалобу, которая будет рассмотрена Департаментом торговли и услуг.

«В случае заболевания члена семьи все проживающие с ним должны пройти ПЦР-тестирование. Вся семья получит постановление санитарного врача о двухнедельной самоизоляции. Им выдадут карантинный больничный», - сказал столичный градоначальник.

Частным школам и детским досуговым кружкам рекомендовано уйти на двухнедельные каникулы. Также в изоляции должны оставаться переболевшие COVID-19, страдающие хроническими заболеваниями люди и москвичи старше 65 лет.

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