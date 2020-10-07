Есть пропавшие: на Карельском перешейке перевернулась лодка с туристами

На реке Вуокса в Ленинградской области перевернулась лодка с тремя туристами. Один из них пропал без вести.

По данным СУ СК по региону, вечером 6 октября трое мужчин отправились на водную прогулку на своей металлической моторной лодке. У базы отдыха «Зеленый мыс» рядом с поселком Житково лодка, по предварительной информации, перевернулась. Двое мужчин выбрались на берег самостоятельно, третий пропал.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники аварийно-спасательного формирования Выборга», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки этому случаю дадут правовую оценку.