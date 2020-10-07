Орбиту МКС скорректируют перед прибытием сверхбыстрого корабля «Союз»

Международная космическая станция планирует понизить высоту орбиты на 1,3 км в связи с прибытием сверхбыстрого космического корабля «Союз» с экипажем. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

«С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 7 октября запланирована очередная коррекция орбиты МКС», - сообщил представитель корпорации.

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента станции, должны включиться в 11.26 мск и проработать 412,9 секунды. В результате средняя высота орбиты уменьшится на 1,3 км и составит примерно 418,6 км над Землей, уточняет РИА Новости.

Ранее орбиту МКС хотели поднять на 400 метров, однако планы пришлось скорректировать из-за уклонения станции от обломка взорвавшейся в космосе ступени японской ракеты-носителя H-2A 23 сентября.