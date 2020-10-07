Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесут в Госдуму

В Госдуму в среду, 7 октября, внесут в нижнюю палату законопроект о возможности временного отказа в соцобслуживании в полустационарной форме и на дому в связи с медицинскими противопоказаниями.

Уточняется, что действующее законодательство предусматривает возможность отказа при медпротивопоказаниях только в отношении стационарного соцобслуживания. К таким противопоказаниям относятся туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями.

«Гражданину или получателю социальных услуг может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в связи с наличием медицинских противопоказаний», - сказано в тексте, передает ТАСС.

Такой отказ возможен только при наличии соответствующего заключения медорганизации. Документ также наделяет Минздрав РФ правом устанавливать перечень медицинских противопоказаний для приостановки соцобслуживания.