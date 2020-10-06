В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончался еще 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Впервые с 18 июня этого года количество летальных исходов превысило 40. Общее число умерших от заболевания в Москве составило 5442 человека.

Днем ранее в штабе сообщали о 31 скончавшемся от коронавируса.