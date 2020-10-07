Умер гитарист и основатель рок-группы Van Halen

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил его сын на своей странице в Twitter.

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», - говорится в сообщении сына.

Напомним, Эдди ван Хален - американский гитарист голландского происхождения. Автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Основатель (вместе со своим братом Алексом) одноименной хард-рок-группы «Van Halen».

Музыкант несколько лет боролся с раком горла, прошел несколько курсов химиотерапии. У Эдди отсутствовала треть языка, удаленная в ходе лечения от болезни.

Иностранные СМИ уточнили, что ван Хален ушел из жизни в клинике в городе Санта-Моника (штат Калифорния). Рядом с ним были супруга, сын и брат.

У музыканта более 10 лет назад был диагностирован рак горла. Сообщается, что состояние исполнителя резко ухудшилось в конце прошлой недели.