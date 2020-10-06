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Названы способы защитить аккаунт в WhatsApp от мошенников

Роман Захаров
09:07 06.10.2020
Пользователи мессенджера дали простые советы, следуя которым можно избежать атак со стороны злоумышленников.
Названы способы защитить аккаунт в WhatsApp от мошенников
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Взлом профиля в WhatsApp является серьезным нарушением частной жизни. Такие действия могут нанести большой вред человеку. Но существуют способы обезопасить себя, о которых рассказали пользователи мессенджера.

Среди опубликованных изданием Cape Town etc советов о том, как не стать жертвой мошенников, есть, в том числе, рекомендация всегда выходить из профиля, если он был активирован на компьютере при помощи WhatsApp Web. Также не нужно оставлять свой телефон незаблокированным или подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям. Кроме того, пользователям советуют включить в настройках приложения двухфакторную верификацию.

Если же хакерам удалось получить доступ к профилю, то его владелец может попросить службу поддержки WhatsApp удалить аккаунт. При этом в материале отмечается, что учетная запись будет автоматически деактивирована, если ей не пользоваться в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp начали получать сообщения, способные блокировать работу сервиса.

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