Названы способы защитить аккаунт в WhatsApp от мошенников

Взлом профиля в WhatsApp является серьезным нарушением частной жизни. Такие действия могут нанести большой вред человеку. Но существуют способы обезопасить себя, о которых рассказали пользователи мессенджера.

Среди опубликованных изданием Cape Town etc советов о том, как не стать жертвой мошенников, есть, в том числе, рекомендация всегда выходить из профиля, если он был активирован на компьютере при помощи WhatsApp Web. Также не нужно оставлять свой телефон незаблокированным или подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям. Кроме того, пользователям советуют включить в настройках приложения двухфакторную верификацию.

Если же хакерам удалось получить доступ к профилю, то его владелец может попросить службу поддержки WhatsApp удалить аккаунт. При этом в материале отмечается, что учетная запись будет автоматически деактивирована, если ей не пользоваться в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp начали получать сообщения, способные блокировать работу сервиса.