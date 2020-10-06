Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте

Ян Брацкий
09:40 06.10.2020
В результате дорожной аварии погиб пешеход, по одной из версий, он перебегал проспект в неположенном месте.
© Видео: zrimir, Instagram © Фото: zrimir, Instagram

Опубликовано новое видео с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Его участницей стала финалистка популярного реалити-шоу.

На кадрах, снятых из окна проезжающего мимо автомобиля, видно место ДТП, автомобили ГИБДД и тело погибшего пешехода.

По одной из версий, он решил перебежать проспект в неположенном месте и попал под колеса Mercedes Gelandewagen.

Личность погибшего в дорожной аварии сейчас уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить истинные причины ЧП и степень виновности каждого его участника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:01 В стране и мире
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
10:24 В стране и мире
Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда
10:15 Армия
Видео
Танковый таран: военнослужащие ЦВО продемонстрировали уникальный элемент боя
07:29 В стране и мире
Россиян предупредили о приближении магнитной бури
05:10 Армия
Видео
«Огневые тиски»: артиллеристы ЦВО отработали эффектные маневры под Самарой
Популярное
Популярное
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.