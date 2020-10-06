Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте

Опубликовано новое видео с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Его участницей стала финалистка популярного реалити-шоу.

На кадрах, снятых из окна проезжающего мимо автомобиля, видно место ДТП, автомобили ГИБДД и тело погибшего пешехода.

По одной из версий, он решил перебежать проспект в неположенном месте и попал под колеса Mercedes Gelandewagen.

Личность погибшего в дорожной аварии сейчас уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить истинные причины ЧП и степень виновности каждого его участника.