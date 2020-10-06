В стране и мире В Хабаровском крае обнаружили тело погибшего амурского тигра Роман Захаров По предварительным данным, животное могло стать жертвой более сильного хищника. © Фото: zoosnow, Pixabay В Хабаровском крае возле лесовозной дороги обнаружили останки погибшего краснокнижного тигра. Об этом говорится в сообщении Министерства природы региона. «Вчера под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима (рядом река Хор), в 300 метрах от ключа Пологий, нашли подранного амурского тигра. Похоже, что краснокнижный зверь погиб в результате схватки с более сильным хищником», - приводит РИА Новости сообщение ведомства. В Минприроды добавили, что по факту гибели амурского тигра в настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного дела. Согласно предварительным данным, возраст погибшего животного может составлять 10 лет. Стоит отметить, что за последний месяц это уже вторая гибель краснокнижного хищника на Дальнем Востоке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика