В стране и мире Названа неожиданная польза медицинских масок Ян Брацкий Помимо медицинских масок, для защиты губ можно использовать гигиенические средства и увлажняющие бальзамы. © Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress Использование медицинской маски в качестве защитного средства от коронавирусной инфекции поможет избежать хейлита - болезненной сухости губ. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский. «Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность», – заявил Едемский в эфире радио Sputnik. С наступлением прохладной погоды сухость губ - обычное дело, подтвердил врач. В качестве профилактики он рекомендовал использовать гигиеническую помаду или увлажняющие средства. «Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой», - добавил эксперт. Среди причин хейлита дерматовенеролог назвал недостаток или переизбыток витаминов группы А и Е. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика