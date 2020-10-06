Экс-главу администрации президента Киргизии освободили из СИЗО

Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО Бишкека бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова. Он был арестован по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом заявил один из очевидцев событий.

«Фарида Ниязова сегодня освободили из СИЗО-1 Бишкека», - заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, также из следственного изолятора освобожден телохранитель экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Канат Сагынбаев.

Фигуранты были задержаны по подозрению в организации беспорядков 7-8 августа 2019 года. Тогда, в ходе столкновений сотрудников милиции и сторонников Атамбаева в районе села Кой-Таш пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Протесты недовольных итогами парламентских выборов начались в Бишкеке минувшим днем. Митинги переросли в беспорядки, против милиции использовали камни, палки, бутылки с бензином.

Ближе к ночи протестующие прорвали заграждение и захватили здание, где заседает парламента и расположена администрация президента. Начались погромы. Здание подожгли, но к этому часу пожар был потушен.

Толпа отправилась к госкомитету нацбезопасности, где в СИЗО содержали осужденного за коррупцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нескольких других известных политиков. Протестующие смогли их освободить.