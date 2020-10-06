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На дне реки на Камчатке обнаружены странные отложения

Ян Брацкий
08:25 06.10.2020
Эксперты отметили наличие донных отложений, пену по берегам реки и ненормальный цвет воды.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Эксперты обнаружили странные донные отложения на дне реки Налычева на Камчатке. Сейчас ученые Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) исследуют ее правый приток.

Эксперты отметили наличие отложений на дне реки, пену по берегам, а также ненормальный цвет воды.

Сегодня на Камчатке проводят проверку полигонов, где захоронены ядохимикаты. Именно утечка вредных  веществ, по одной из версий, могла стать причиной загрязнения Тихого океана.

Местные жители выложили в социальных сетях снимки, на которых видно, как  по притоку реки Налычева в океан несет огромную массу маслянистых отложений желто-зеленого цвета. В нескольких километрах от устья реки находится Козельский полигон.

Специалисты НИИ рыбного хозяйства взяли в реке пробы воды и грунта. Их передали в три лаборатории, чтобы обеспечить непредвзятость исследований. Сегодня в бухту, где ранее обнаружили мертвых морских животных, прибыли ученые Дальневосточного федерального университета. Они дадут комплексную оценку ситуации.

По данным Океанографического института, концентрация фенола и углеводородов там в 10 раз меньше показателей, при которых возникает угроза для жизни фауны. Свои выводы должны представить еще пять московских лабораторий и Россельхознадзор.

В конце сентября серферы сообщили, что на одном из камчатских пляжей вода изменила цвет, на берегу много погибших морских животных. Помимо техногенного загрязнения, причинами ЧП, как предполагают, могут быть либо какая-то природная аномалия, либо сейсмическая активность в регионе.

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