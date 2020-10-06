Опубликовано видео с места ДТП с участием звезды реалити-шоу в Москве

Опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием участницы популярного реалити-шоу Виктории К. Накануне под колеса ее внедорожника попал пешеход, который перебегал Кутузовский проспект.

На опубликованных в Сети кадрах не запечатлен сам момент столкновения. В кадре Mercedes Gelandewagen девушки, который выезжает на полосу встречного движения сразу после инцидента и останавливается.

По одной из версий, Виктория могла не заметить мужчину, который бросился через проспект. Пострадавший скончался на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи.

Личность погибшего в дорожной аварии сейчас уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить истинные причины ЧП и степень виновности каждого его участника.