Президент Киргизии заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти

В Киргизии минувшей ночью произошла попытка незаконного захвата власти. Такое заявление сделал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», - приводит пресс-служба главы государства текст его заявления.

Жээнбеков также призвал политические партии успокоить своих сторонников.

Протесты недовольных итогами парламентских выборов начались в Бишкеке минувшим днем. Митинги переросли в беспорядки, против милиции использовали камни, палки, бутылки с бензином. Ближе к ночи протестующие прорвали заграждение и захватили здание, где заседает парламента и расположена администрация президента. Начались погромы. Здание подожгли, но сейчас пожар уже потушен.

Затем толпа отправилась к госкомитету нацбезопасности, где в СИЗО содержали осужденного за коррупцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нескольких других известных политиков. Протестующие смогли их освободить. Также была захвачена мэрия Бишкека.

В ходе погромов один человек погиб, почти 600 получили ранения, 150 из них госпитализированы.

Стоит отметить, что по оценкам международных наблюдателей, голосование прошло в соответствии с демократическими нормами и без существенных нарушений.