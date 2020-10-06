Вирусологи выявили группу людей, не восприимчивых к COVID-19

Коронавирусная инфекция не опасна для пациентов с определенным набором генных мутаций. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Благодаря этим мутациям вирус не может проникнуть в клетки и заражение становится невозможным.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен"», - цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Среди тех, кому не страшен коронавирус могут оказаться и те, кто в недавнем прошлом перенес острую респираторную инфекцию, сезонный подъем которой отмечается в эти месяцы.

Вместе с иммунитетом к ОРВИ такие пациенты могут стать невосприимчивы к COVID-19. Впрочем, отмечают врачи, это только теория, не нашедшая пока научного подтверждения.