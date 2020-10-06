Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирусологи выявили группу людей, не восприимчивых к COVID-19

Ян Брацкий
07:52 06.10.2020
Также временный иммунитет к коронавирусной инфекции могут получить переболевшие острыми респираторными заболеваниями.
Вирусологи выявили группу людей, не восприимчивых к COVID-19
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress

Коронавирусная инфекция не опасна для пациентов с определенным набором генных мутаций. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Благодаря этим мутациям вирус не может проникнуть в клетки и заражение становится невозможным.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен"», - цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Среди тех, кому не страшен коронавирус могут оказаться и те, кто в недавнем прошлом перенес острую респираторную инфекцию, сезонный подъем которой отмечается в эти месяцы.

Вместе с иммунитетом к ОРВИ такие пациенты могут стать невосприимчивы к COVID-19. Впрочем, отмечают врачи, это только теория, не нашедшая пока научного подтверждения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:29 В стране и мире
Россиян предупредили о приближении магнитной бури
06:12 В стране и мире
Видео
Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов в парламент
06:32 В стране и мире
Видео
Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем в ходе беспорядков
05:10 Армия
Видео
«Огневые тиски»: артиллеристы ЦВО отработали эффектные маневры под Самарой
05:00 Армия
Видео
Патрулирование «Ярсов», разведка и уничтожение «врага»: под Иркутском завершились масштабные учения ракетных войск
Популярное
Популярное
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Видео
Необычные соседи: квартиры москвичей атаковали летучие мыши
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.