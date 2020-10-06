В стране и мире Врач назвал неочевидные симптомы инсульта Ян Брацкий Инсульт является одной из самых распространенных в мире причин внезапной смерти. © Фото: Anna Altukhova, Russian Look, Globallookpress Нарушение движений и речи являются основными симптомами инсульта. Об этом рассказал внештатный специалист - невролог министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов. Но существуют и другие, неочевидные проявления нарушений кровоснабжения мозга, предупредил эксперт. Среди них внезапное нарушение зрения, головокружение, нарушения памяти и расстройство кожной чувствительности. «Отдельного разговора заслуживают так называемые транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта относительно быстро проходят. Но это, к сожалению, не означает, что проблемы с кровоснабжением головного мозга исчезли. В таких ситуациях врачи говорят, что в этот раз "пуля прошла по касательной траектории". А значит, пациенту немедленно, особенно в случае стойких признаков, нужно обратиться за медицинской помощью», - цитирует Богданова сайт aif.ru. Время реагирования при наступлении инсульта является ключевым фактором, подчеркнул невролог. Медицинскую помощь необходимо оказать в первые 4,5 часа. В этот период врачи могут восстановить нормальное кровоснабжение головного мозга при помощи лекарств или приемов сосудистой хирургии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика