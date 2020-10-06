Россиян предупредили о приближении магнитной бури

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) предупредили о приближающейся магнитной буре. По данным ученых, она начнется во время третьей декады текущего месяца.

Так, согласно сообщению, размещенному на сайте ФИАН, с 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября ее мощность увеличится до средних значений. Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбужденной, но после она нормализуется.

В классификации магнитных бурь существует пять уровней. Считается, что из-за слабых бурь могут происходить несущественные сбои в работе энергосистем. Они также влияют на пути миграций птиц и животных.

Более мощные бури способны вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Кроме того, они могут провоцировать сбои напряжения в промышленных сетях.