Захват парламента и освобождение бывшего президента: что произошло за ночь в столице Киргизии

В Бишкеке протестующие захватили здание мэрии. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уже допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства.

По ее словам, киргизский лидер поручил Центризбиркому тщательно изучить все материалы, связанные с нарушениями.

«Жээнбеков все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло», - уточнила пресс-секретарь.

Согласно официальным данным Минздрава, в ходе столкновений один человек погиб, почти 600 получили ранения, 150 из них госпитализированы.

Протесты недовольных итогами парламентских выборов начались в Бишкеке минувшим днем. Митинги переросли в беспорядки, против милиции использовали камни, палки, бутылки с бензином. Ближе к ночи протестующие прорвали заграждение и захватили здание, где заседает парламента и расположена администрация президента. Начались погромы. Здание подожгли, но к этому часу пожар был потушен.

Толпа отправилась к госкомитету нацбезопасности, где в СИЗО содержали осужденного за коррупцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нескольких других известных политиков. Протестующие смогли их освободить.

Стоит отметить, что по оценкам международных наблюдателей, голосование прошло в соответствии с демократическими нормами и без существенных нарушений.