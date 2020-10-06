Протестующие захватили здание мэрии Бишкека

Недовольные итогами парламентский выборов в Киргизии захватили здание мэрии Бишкека, пишет ТАСС. Также эту информацию агентству 24.kg подтвердил градоначальник киргизской столицы Азиз Суракамтов.

Протесты в Киргизии начались в понедельник, пятого октября. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

На фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил отмену итогов парламентских выборов.

По сообщениям местного Минздрава, в ходе уличных акций протеста погиб один человек, еще 590 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть пострадавших была направлена на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи. Тринадцать человек остаются в реанимации.