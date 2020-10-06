Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем в ходе беспорядков

Один человек погиб, 590 пострадали в ходе массовых беспорядков в Киргизии. Об этом заявили в республиканском Минздраве.

По словам представителя ведомства, 439 человек после оказания необходимой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, еще 150 пришлось эвакуировать в профильные отделения местных госпиталей.

Тринадцать пострадавших, чье состояние здоровья вызывает у врачей наибольшие опасения, находятся в реанимации.

«По данным на 8.00 (5.00 мск) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек», - приводит РИА Новости слова представителя Минздрава.

Протесты в Киргизии начались в понедельник, пятого октября. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил отмену итогов парламентских выборов. По его мнению, ситуация в республике находится под контролем властей.