Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов в парламент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов в стране. Кроме того, Жээнбеков заявил, что ситуация в республике находится под контролем, пишут РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря.

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов. Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране», - заявила пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

Протесты в Киргизии начались в понедельник, пятого октября. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции протестующим удалось прорваться на территорию здания парламента. После этого в здании начался пожар. Возгорание было зафиксировано в одном из кабинетов на четвертом этаже.