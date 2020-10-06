Верховный суд вынес окончательный вердикт по увольнению «золотой судьи» Хахалевой

Коллегия Верховного суда отказалась восстановить на службе экс-судью из Краснодарского края Елену Хахалеву. Женщина прославилась после роскошной свадьбы дочери три года назад.

Летом 2017 года в Сети появилась видеозапись с торжества, на котором молодых поздравляли звезды эстрады Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. По подсчетам прессы, праздник обошелся в два миллиона долларов. Однако объяснить источники средств Хахалева сумела: свадьбу оплатил отец невесты – крупный бизнесмен.

Проверка по инциденту не обнаружила нарушений, однако в 2020 году женщину все же отчислили из штата судей Краснодарского краевого суда за дисциплинарный проступок. Оказалось, что в период с 2016 по 2019 год судья отсутствовала на месте 128 дней при том, что это время отмечалось в табеле как рабочее. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела.

Верховный суд согласился с решением Высшей квалификационной коллегии и отказал в удовлетворении жалобы Хахалевой о незаконном увольнении.