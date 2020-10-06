Под Екатеринбургом полыхает торговый центр: видео

В городе Богдановиче в Свердловской области горит торговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что информация о пожаре поступила в 03:57 по местному времени (01:57 мск).

«Горит 2-этажное здание торгового центра. В 04:59 (по местному времени) произошла локализация пожара на площади 1000 кв. м», - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что в момент возникновения пожара людей в здании не было, пострадавших нет. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Также отмечается, что в тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 30 человек личного состава.