В стране и мире В Бишкеке освободили из колонии экс-премьера Киргизии Виктория Ивашечкина Ранее сообщалось об освобождении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ruptly В Бишкеке участники митинга освободили из колонии бывшего премьера Киргизии Сапара Исакова. Об этом рассказал его адвокат Замир Жоошев. «Сапара Исакова освободили сегодня. Он на свободе», - подтвердил Жоошев, передает РИА Новости. В понедельник, 5 октября, в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Позже лидер страны Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию. Напомним, ранее протестующие освободили экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика