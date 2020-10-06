Парламент в Киргизии сразу после захвата протестующими: опубликовано видео с дрона

Беспилотники запечатлели обстановку у парламента Киргизии сразу после его захвата протестующими. На видео можно заметить десятки людей рядом со зданием, где располагается законодательный орган и администрация президента.

Видно, как демонстранты входят внутрь и открывают окна, чтобы выставить флаги. Другие протестующие остаются на главной площади Бишкека Ала-Тоо через дорогу.

Протесты вспыхнули в столице республики 5 октября. Около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент по итогам выборов, вышли на площадь. После двухчасового противостояния с милицией демонстрантам удалось прорваться в здание. В результате столкновений, по данным Минздрава страны, в понедельник пострадали 130 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов.