В стране и мире В здании парламента Киргизии начался пожар Анна Касаткина В крыле, где полыхает огонь, находятся рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа. © Фото: Xinhua globallookpress Пожар разгорелся в здании парламента Киргизии, захваченного демонстрантами. Возгорание зафиксировано в одном из кабинетов на четвертом этаже. В здании также расположена администрация главы государства. В крыле, где полыхает огонь, находятся рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа, передает ТАСС. Протесты в Киргизии начались в понедельник, 5 октября. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции протестующим удалось прорваться на территорию здания парламента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика