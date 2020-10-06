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Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19

Виктория Ивашечкина
04:17 06.10.2020
Президент США отметил, что сейчас чувствует себя «действительно хорошо».
Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19
© Фото: Chris Kleponis globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 5 октября, вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Там политик лечился от коронавирусной инфекции. Кадры его возвращения показали местные телеканалы.

Трамп вышел из здания центра в маске в сопровождении охраны. Президент отказался отвечать на вопросы журналистов. Они, в частности, поинтересовались, сколько сотрудников Белого дома заболели вместе с ним.

«Спасибо всем большое», - отметил Трамп, а затем отправился в свою резиденцию на вертолете, передает ТАСС.

Далее воздушное судно приземлилось на Южной лужайке Белого дома, где также собрались журналисты. Трамп поприветствовал их, но останавливаться, чтобы ответить на вопросы, не стал. При этом журналисты заявили, что президент сказал, что сейчас чувствует себя «действительно хорошо».

После этого Трамп поднялся по ступеням на южный портик Белого дома и оттуда, сняв медицинскую маску, несколько раз отдал честь, повернувшись к вертолету.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о выявлении у него и у его супруги Мелании коронавируса в ночь на пятницу, 2 октября. В качестве меры предосторожности было решено, что политик проведет несколько дней в медицинском учреждении, продолжая работать там.

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