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В Минприроды рассказали о результатах спутникового зондирования места загрязнения вод на Камчатке

Анна Касаткина
03:29 06.10.2020
Космические снимки указали на значительный вынос пресных вод в акваторию океана в районе устья реки Налычева 9 сентября.
В Минприроды рассказали о результатах спутникового зондирования места загрязнения вод на Камчатке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дистанционное спутниковое зондирование окружающей среды Камчатского края провели в научно-исследовательском центре «Планета». Результаты исследования опубликованы на странице Минприроды РФ в Facebook.

По данным ведомства, космические снимки указали на значительный вынос пресных вод в акваторию океана в районе устья реки Налычева 9 сентября. Однако, по мнению экспертов, выброс был в рамках нормы и в целом типичен для горных рек.

«Снимки позволяют сказать о повышенной концентрации хлорофилла и взвешенных частиц в прибрежных водах, но это можно объяснить прохождением штормового циклона в конце сентября. При этом кадры не позволяют подтвердить или опровергнуть факт загрязнения», - добавили в министерстве.

В Минприроды также озвучили основные гипотезы произошедшего. Одна из них связана с концентрацией фенола и углеводородов в пробах воды, взятых в Авакинском заливе, которая достигает 2–4 ПДК. Однако, как отметил заведующий отделом и лабораторией мониторинга Государственного Океанографического Института Александр Коршенко, такой показатель не представляет угрозы для морских животных.

Объяснить выброс морских животных на берег не может также гипотеза с резким выбросом полуорганических пестицидов, – они, по словам Коршенко, чаще всего действуют на живые организмы как канцероген и мутаген.

«Шторм также не мог привести к подобным последствиям, поскольку затрагивает только верхние 25–30 м поверхности моря, и морские организмы пережидают его на глубине», - отметили в ведомстве.

Версию о выбросе токсинов из-за цветения фитопланктона или утечки очень токсичных веществ антропогенного или природного происхождения, по информации специалистов, еще только предстоит подтвердить или опровергнуть.

Несколько дней назад серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае и пожаловались на плохое самочувствие после купания. На побережье также были обнаружены мертвые морские животные.

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что первые научные исследования проб воды показали отсутствие в ней нефти.

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