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Бывшего главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО

Виктория Ивашечкина
02:59 06.10.2020
Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ.
Бывшего главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
© Фото: premier.gov.ru

Экс-лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев был освобожден во вторник, 6 октября, демонстрантами из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Бывший глава страны вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ, передает ТАСС. Перед этим участники митинга, не согласные с итогами парламентских выборов, захватили здание, где располагается администрация президента и парламент.

Ранее лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию. В понедельник, 5 октября, в городе на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

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