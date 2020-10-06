Бывшего главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО

Экс-лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев был освобожден во вторник, 6 октября, демонстрантами из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Бывший глава страны вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ, передает ТАСС. Перед этим участники митинга, не согласные с итогами парламентских выборов, захватили здание, где располагается администрация президента и парламент.

Ранее лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию. В понедельник, 5 октября, в городе на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.