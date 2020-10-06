Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Пятеро дельфинов, огибая купающихся, ловили вблизи берега рыбу.
© Видео: Евпатория Подслушано и Подсмотрено © Фото: Евпатория Подслушано и Подсмотрено
Стая диких дельфинов устроила шоу для отдыхающих на пляже в Евпатории туристов. Видеозапись опубликовали очевидцы в соцсетях.
Пятеро дельфинов, огибая купающихся, ловили вблизи берега рыбу. Они выныривали из воды и веселили людей подкидыванием своей добычи. Туристов такой перформанс привел в восторг.
Ранее дельфины устроили бесплатное представление для туристов в Краснодарском крае.