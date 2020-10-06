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Врачи назвали главные ошибки заразившихся COVID-19 россиян

Виктория Ивашечкина
23:26 06.10.2020
В частности, специалисты заявили, что некоторые пациенты легкомысленно относятся к своему здоровью.
Врачи назвали главные ошибки заразившихся COVID-19 россиян
© Фото: Elena Dunn, Globallookpress

Врачи назвали основные ошибки, которые допускают заразившиеся коронавирусной инфекцией. По мнению специалистов, заболевшим россиянам не хватает дисциплинированности и ответственного отношения к собственному здоровью.

«Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, <…> Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам», - заявил иммунолог Михаил Костинов в интервью для «Вечерней Москвы». 

Он также отметил, что к своему состоянию не стоит относиться легкомысленно. Особенно людям с хроническими заболеваниями. Еще одной важной ошибкой, по его мнению, является бездумное самолечение.

«Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно», - уточнил врач.

Костинов отметил, что вирус может представлять угрозу даже при небольшой температуре. При этом заболевании состояние пациента может резко ухудшиться в любой момент.

При этом вирусолог Виктор Зуев подчеркнул, что одной из главных ошибок также является пренебрежение масочным режимом.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что отказ от ношения медицинской маски при контакте с людьми – одна из главных ошибок во время снятия ограничений по коронавирусу.

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