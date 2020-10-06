ФАС выявила 20 картелей на рынке лекарств в России

На российском фармацевтическом рынке за полгода возбудили 20 уголовных дел в отношении компаний, которые договаривались между собой о повышении цен на лекарства.

Как заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), число расследований в отношении так называемых картелей еще увеличится. Как пояснили в ведомстве, сговоры фармкомпаний появляются на фоне пандемии, когда международные связи нарушены, а спрос на лекарства растет.

«Мы смотрим все закупки субъектами на территории РФ препаратов от коронавируса. Среди прочих, в настоящее время внимание привлек Арепливир. В настоящий момент препарат не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств», - отметили в ФАС.

В ведомстве пояснили, что таким образом у недобросовестных заказчиков появляется возможность покупать препарат по необоснованно высоким ценам. Отмечается, что ФАС выявила картели в Новосибирской области и на территории Красноярского края.