В Пензе сгорел один из старейших ресторанов города: видео
Губернатор отметил, что пожар стал бедой для Пензы.
© Видео: МЧС РФ © Фото: 24.mchs.gov.ru
В Пензе загорелся ресторан «Засека», который являлся одним из старейших заведений города.
Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания были задействованы 54 человека и 15 единиц специальной техники. В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован.
Губернатор региона Иван Белозерцев на своей странице в Instagram отметил, что пожар в «Засеке» стал настоящей бедой для города и назвал ресторан знаковым местом.