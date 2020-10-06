В Пензе сгорел один из старейших ресторанов города: видео

В Пензе загорелся ресторан «Засека», который являлся одним из старейших заведений города.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания были задействованы 54 человека и 15 единиц специальной техники. В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован.

Губернатор региона Иван Белозерцев на своей странице в Instagram отметил, что пожар в «Засеке» стал настоящей бедой для города и назвал ресторан знаковым местом.