Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван временный руководитель мэрии Бишкека

Иван Линдеманн
22:03 06.10.2020
Им стал вице-мэр города Алмаз Бакетаев.
Назван временный руководитель мэрии Бишкека
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев стал временным главой города. Решение было принято Координационным советом.  Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

В Киргизии несколько дней не утихают протесты с связи с прошедшими в стране парламентскими выборами. По предварительным итогам, туда прошли только 4 партии из 16. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы.

Накануне в Бишкеке на центральной площади собрались порядка двух тысяч человек - это те, кто поддерживает партии, не прошедшие в парламент. Люди требовали отменить итоги выборов. Ближе к вечеру милиция начала разгон протестующих. Сотрудники правоохранительных органов применяли дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Утром во вторник, 6 октября, стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Также они освободили из Колонии колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.

Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. А мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. В МИД России призвали к разрешению ситуации в Киргизии мирным путем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:36 В стране и мире
Власти Москвы объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19
20:05 В стране и мире
Видео
«Полная ерунда»: актер Щербаков опроверг сообщения о своей госпитализации
20:17 В стране и мире
Начальник ГКУ Москвы рассказал о перспективах введения пропускного режима в городе
18:17 Армия
На российской авиабазе Кант в Киргизии усилен режим противодействия терроризму
18:25 В стране и мире
В Кремле рассказали, чем займется Путин в день рождения
Популярное
Популярное
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.