Назван временный руководитель мэрии Бишкека

Вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев стал временным главой города. Решение было принято Координационным советом. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

В Киргизии несколько дней не утихают протесты с связи с прошедшими в стране парламентскими выборами. По предварительным итогам, туда прошли только 4 партии из 16. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы.

Накануне в Бишкеке на центральной площади собрались порядка двух тысяч человек - это те, кто поддерживает партии, не прошедшие в парламент. Люди требовали отменить итоги выборов. Ближе к вечеру милиция начала разгон протестующих. Сотрудники правоохранительных органов применяли дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Утром во вторник, 6 октября, стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Также они освободили из Колонии колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.

Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. А мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. В МИД России призвали к разрешению ситуации в Киргизии мирным путем.