«Жизнь не останавливается»: журналист рассказал о ситуации в Бишкеке

Журналист ИА и радио Sputnik Кыргызстан Тимур Осмонов, находящийся в столице Киргизии Бишкеке, рассказал о ситуации в городе.

«За моей спиной площадь Ала-Тоо – это сердце политической, культурной жизни Кыргызстана. Именно здесь вчера стартовали события, которые дали толчок к массовым акциям протеста, прокатившимся ночью по центру Бишкека, в результате которых демонстранты заняли Белый дом. За моей спиной вы можете увидеть восточное крыло Белого дома, которое сейчас занято демонстрантами. Впервые с 1994 года вокруг этого здания сносится ограждение», - отметил Осмонов.

По его словам, органы власти и правительство заявляют, что следят за ситуацией, но никак себя не проявляют. Президент страны Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке, но, как отметил журналист, от него давно не было заявлений. Осмонов подчеркнул, что «жизнь в стране и в столице не останавливается» благодаря усилиям тех сотрудников министерств и ведомств, что еще работают.

Накануне в результате акций протестов и массовых беспорядков, возникших из-за несогласия оппозиции с итогами парламентских выборов, в столице Киргизии один человек погиб, пострадали более 600.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии, а в МИД РФ призвали к разрешению ситуации мирным путем.