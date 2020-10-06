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В МО Армении заявили о ракетном обстреле города Шуши в Карабахе

Иван Линдеманн
22:26 06.10.2020
Это второй по величине населенный пункт республики.
В МО Армении заявили о ракетном обстреле города Шуши в Карабахе
© Фото: Armenian Defense Ministry globallookpress

В министерстве обороны Армении заявили, что по городу Шуши, расположенному в Нагорном Карабахе, нанесен ракетный удар. Об этом сообщил представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг другу в эскалации конфликта. Стороны сообщают о жертвах как среди военных, так и среди мирного населения.

Во вторник, 6 октября, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в военных действиях в регионе принимают участие и террористические организации.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить кровопролитие. Совместное заявление по Карабаху выпустили министры иностранных дел России, Франции и США. Они призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров.

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