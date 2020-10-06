Власти Москвы объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19

Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с несоблюдением масочного режима.

«Основная причина - поведенческая. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости, идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», - заявила Ракова в эфире телеканала «Россия 1»

Она также отметила, что из-за несоблюдения мер безопасности может возникнуть нехватка коек для больных COVID-19, но на данный момент резервы имеются. Ракова добавила, что в столице открылись два временных госпиталя, при необходимости могут открыть еще два.

Более четырех тысяч инфицированных коронавирусом выявлены в Москве за минувшие сутки. Такие данные ранее озвучила Анастасия Ракова. По ее словам, достигнутые показатели свидетельствуют о выходе Москвы к пиковым значениям середины весны по числу заболевших COVID-19.