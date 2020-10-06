Врач Трампа поделился подробностями состояния здоровья президента

После выписки из военного госпиталя заболевший коронавирусом Дональд Трамп чувствует себя хорошо. Об этом сообщил лечащий врач президента США Шон Конли.

«Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95–97%. В целом, у него все по-прежнему хорошо», - сказал он.

По словам медика, утром американского лидера в Белом доме осмотрела группа специалистов. Кроме того, Трамп не сообщил ни о каких симптомах коронавируса.

Президент США был выписан из госпиталя 5 октября. Он приступил к работе и в настоящее время проходит лечение в Белом доме. Коронавирус также выявлен у первой леди.