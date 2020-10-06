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Врач Трампа поделился подробностями состояния здоровья президента

Иван Линдеманн
21:29 06.10.2020
Шон Конли рассказал, что глава Белого дома чувствует себя хорошо.
Врач Трампа поделился подробностями состояния здоровья президента
© Фото: Sarah Silbiger CNP AdMedia Globallookpress

После выписки из военного госпиталя заболевший коронавирусом Дональд Трамп чувствует себя хорошо. Об этом сообщил лечащий врач президента США Шон Конли.

«Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95–97%. В целом, у него все по-прежнему хорошо», - сказал он.

По словам медика, утром американского лидера в Белом доме осмотрела группа специалистов. Кроме того, Трамп не сообщил ни о каких симптомах коронавируса.

Президент США был выписан из госпиталя 5 октября. Он приступил к работе и в настоящее время проходит лечение в Белом доме. Коронавирус также выявлен у первой леди.

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