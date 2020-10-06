Врач Трампа поделился подробностями состояния здоровья президента
Шон Конли рассказал, что глава Белого дома чувствует себя хорошо.
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После выписки из военного госпиталя заболевший коронавирусом Дональд Трамп чувствует себя хорошо. Об этом сообщил лечащий врач президента США Шон Конли.
«Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95–97%. В целом, у него все по-прежнему хорошо», - сказал он.
По словам медика, утром американского лидера в Белом доме осмотрела группа специалистов. Кроме того, Трамп не сообщил ни о каких симптомах коронавируса.
Президент США был выписан из госпиталя 5 октября. Он приступил к работе и в настоящее время проходит лечение в Белом доме. Коронавирус также выявлен у первой леди.