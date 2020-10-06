Горящий грузовик поджег гостиницу под Воронежем

В Воронежской области на автодороге М-4 «Дон» загорелся грузовик. Позже пламя перекинулось на кровлю и третий этаж рядом стоящей гостиницы.

«На 669-м километре ФАД М-4 "Дон" в селе Заосередные сады в результате возгорания грузового автомобиля произошло возгорание третьего этажа и кровли рядом стоящей гостиницы "Родничок"», - рассказали РИА Новости в МЧС.

Отмечается, что все находившиеся в здании смогли покинуть его самостоятельно. В данный момент на месте в ликвидации возгорания задействованы 33 человека и 11 единиц специальной техники.