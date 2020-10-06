В стране и мире «Полная ерунда»: актер Щербаков опроверг сообщения о своей госпитализации Иван Линдеманн Ранее неподтвержденную информацию о госпитализации актера распространили в ряде Telegram-каналов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Борис Щербаков опроверг слухи о своей госпитализации. Актер рассказал телеканалу «Звезда», что здоров. «Не верьте глазам своим и ушам своим, все это полная ерунда», - прокомментировал он сообщения СМИ о том, что доставлен в больницу. Ранее неподтвержденную информацию о госпитализации актера распространили в ряде Telegram-каналов. По данным журналистов, Щербакова доставили в больницу с бронхитом и заболеванием легких. Кроме этого, СМИ сообщили, что врачи наблюдают у артиста одышку и кашель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика