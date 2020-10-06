«Полная ерунда»: актер Щербаков опроверг сообщения о своей госпитализации
Ранее неподтвержденную информацию о госпитализации актера распространили в ряде Telegram-каналов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Борис Щербаков опроверг слухи о своей госпитализации. Актер рассказал телеканалу «Звезда», что здоров.
«Не верьте глазам своим и ушам своим, все это полная ерунда», - прокомментировал он сообщения СМИ о том, что доставлен в больницу.
Ранее неподтвержденную информацию о госпитализации актера распространили в ряде Telegram-каналов. По данным журналистов, Щербакова доставили в больницу с бронхитом и заболеванием легких. Кроме этого, СМИ сообщили, что врачи наблюдают у артиста одышку и кашель.