В ФАС рассказали о ценах на лекарство от COVID-19 в России и других странах

Стоимость лекарства от коронавируса в России будет такой же, как в референтной стране с самой низкой ценой на него. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоит 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим», - подчеркнул он.

Напомним, что в июне регистрационное удостоверение Минздрава РФ получил препарат «Авифавир», ставший первым лекарством от COVID-19. Третьего июня он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, стоимость российского препарата «Авифавир» в аптеках будет составлять порядка 8 тысяч рублей. Также он уточнил, что в дальнейшем лекарство планируют включить в перечень жизненно важных, значит, цену на препарат можно будет законодательно регулировать.