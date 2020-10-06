Су-27 перехватил самолет-разведчик и два истребителя Великобритании над Черным морем

Во вторник, 6 октября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации четыре воздушные цели. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Для опознавания целей и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя «Тайфун», самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Черного моря», - сказано в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов от госграницы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.